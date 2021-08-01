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Повний курс вакцинації пройшли ще понад 22 тис. українців

Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Повний курс вакцинації пройшли ще понад 22 тис. українців
Фото: EPA/UPG

За суботу, 31 липня в Україні від коронавірусу щепилися 68 499 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 45 597 людей, повністю імунізовані - 22 902 людини.

Протягом доби працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів щеплення і 319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 023 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років.

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