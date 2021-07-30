У Києві на базі ТРЦ відкриється ще один центр масової вакцинації

У Києві з 1 серпня у торговеньно-розважальному центі "Blockbuster Mall" відкриється центр масової вакцинації проти COVID-19, який працюватиме щодня без вихідних.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Центр працюватиме без вихідних за графіком 11:00 - 21:00. Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19.

У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

В МОЗ нагадали, що після щеплення другою дозою у сімейного лікаря можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

"Наразі щеплення вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та деяких інших. Дізнатися правила та умови для в’їзду до кожної окремої країни можна на спеціальному сайті МЗС", - йдеться у повідомленні.

МОЗ вітає ініціативи щодо відкриття центрів масової вакцинації та закликає бізнес і владу інших міст України співпрацювати та відкривати нові центри, щоб зробити щеплення доступними для більшості.

Наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 - в Києві.

Нагадаємо, 29 травня в Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна" в Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу.