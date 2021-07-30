У Кропивницькому почали щепити від ковіду у тролейбусах

У Кропивницькому з 30 липня почали роботу виїзні мобільні пункти вакцинації від COVID-19 у міських тролейбусах.

Як розповіла заступник начальника управління міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик, щеплюватимуть вакциною CoronaVac, передає Суспільне.

"Ми не знаємо скільки людей прийде, а CoronaVac зручна тим, що у флаконі одна доза вакцини, на одну людину. Тоді, як вакциною Moderna кількість охочих вакцинуватись повинна бути кратна 15. Ми не можемо допустити, щоб лишилися залишки. Ця вакцина більше для стаціонарних пунктів", - пояснила чиновниця.

Так, до 12:00 З0 липня вакцинуватимуть жителів Завадівки та Савинівки на кінцевій зупинці маршруту №8. З 12:00 до 15:00 - на вулиці Котового.

31 липня з 9:00 до 12:00 вакцинуватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта" та жителів Кущівки на вулиці Водоп’янова біля школи №30.

Лариса Кудрик повідомила, що мобільні пункти працюватимуть, допоки будуть охочі.

Раніше повідомляли, що в Україні збираються запустити вакцинацію в аптеках.