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У Запоріжжі звільнили керівника лікарні, де в пожежі загинули чотири людини

Директор лікарні нараховував собі більшу зарплату і затримував виплати іншим.

У Запоріжжі звільнили керівника лікарні, де в пожежі загинули чотири людини
Фото: gp.gov.ua

Депутати Запорізької облради звільнили директора обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка. Під час лютневої пожежі в закладі загинули троє пацієнтів і лікар-анестезіолог.

Відповідне рішення прийняли 29 липня. За звільнення керівника лікарні проголосували 46 депутатів з 62 присутніх на засіданні, повідомляє Перший Запорізький.

Як було зазначено в проєкті рішення, під час службової перевірки роботи лікарні виявили чимало порушень. Зокрема, Шинкаренко значно збільшив свою заробітну платню, а також, порушуючи вимоги угоди з трудовим колективом, допустив несвоєчасну виплату зарплатні лікарям-інтернам. Крім того, перевірка виявила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів з порушеннями законодавства тощо.

Перед голосуванням перед депутатами виступила мати загиблої в пожежі лікаря-анестезіолога 26-річної Ольги Гливи. Вона звинуватила керівника установи в поганій організації роботи і великих навантаженнях, яких зазнавали медичні працівники.

Володимир Шинкаренко також просив слова для виступу, але депутати йому відмовили.

У березні депутати обласної ради відсторонили Володимира Шинкаренка від виконання службових повноважень на час службової перевірки.

Нагадаємо, пожежа в обласній інфекційній лікарні сталася вночі 3 лютого на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу. У результаті загинули чотири людини (троє пацієнтів, які були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів, і лікар), ще двоє постраждали.

Як повідомляли, основною версією пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя є загоряння медичного обладнання.

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