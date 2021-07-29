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Тимошенко анонсував масштабне оновлення обласних лікарень у рамках "Великого будівництва"

Лікарні за потреби будуть обладнані вертолітними майданчиками.

Тимошенко анонсував масштабне оновлення обласних лікарень у рамках "Великого будівництва"

В Україні у 2022 році у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартує новий проєкт, який передбачає масштабне оновлення обласних лікарень у кожній області. Зараз по ньому розробляється проєктно-кошторисна документація.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко під час форуму «Україна 30. Децентралізація».

«Наше конкретне завдання: у кожній області відреконструювати усі відділення, корпуси усіх обласних лікарень – однієї дитячої, однієї дорослої в кожному обласному центрі. Це дійсно великий проєкт. Адже, крім того, що ми будемо реконструювати фасади, саму будівлю, ми будемо купувати нову техніку і добудовувати те, що необхідно у цих обласних лікарнях», - пояснив Тимошенко.

Він розповів, що лікарні будуть обладнані сучасною технікою і навіть, за потреби, вертолітними майданчиками.

«Для цього проєкту зараз розробляється проєктно-кошторисна документація і усе будівництво починається у 2022 році», - зазначив заступник голови ОП. Орієнтовна вартість проєкту – 20 млрд грн з державного бюджету.

Тимошенко нагадав, що з моменту старту «Великого будівництва» у 2020 році медична інфраструктура України вже зазнала значних змін. Так, зроблено уже 118 нових приймальних відділень у лікарнях, добудовується ще 83. Загальна готовність робіт досягла 99%.

«Це ми не говоримо про добудову, фактично зараз вони вводяться юридично в експлуатацію і починають уже працювати. Тобто залишилось 1 відсоток добудувати. Я думаю, ми зробимо це завдання за один чи два місяці», - додав Тимошенко.

Крім цього, у 36 лікарнях відбуваються реконструкції різного масштабу. Так само пройшли роботи з будівництва та відновлення 449 медичних амбулаторій.

«Цього року ми завершуємо роботи ще по 151 амбулаторії. Це саме та медична інфраструктура, яка є у селах, у маленьких ОТГ і так далі, щоб у людей був доступ до медицини у тому місці, де вони проживають», - підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в Україні стартує президентська програма «Здорова Україна», яка націлена на комплексну популяризацію здорового способу життя.

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