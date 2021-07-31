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В Україні від ковіду повністю вакцинувалося понад 2 млн людей

За минулу добу щепилися 50 080 осіб.

В Україні від ковіду повністю вакцинувалося понад 2 млн людей
Фото: EPA/UPG

За п’ятницю, 30 липня проти коронавірусу в Україні було вакциновано 50 080 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізовані - 61 861 людина.

Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення і 255 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 526 204 щеплення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років.

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