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Ковід підтвердили ще у 916 українців

Летальних випадків – 15.

Ковід підтвердили ще у 916 українців
Фото: Київрада

За п’ятниці, 30 липня в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Летальних випадків – 15.

Госпіталізовано 486 осіб, одужало – 510.

За добу протестовано методом ПЛР 20 659 осіб, методом ІФА – 7 895 і експрес-тестами – 13 992.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 252 785 осіб, одужало – 2 186 863, летальних випадків – 52 945 і проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.

Нагадаємо, штам коронавірусу дельта поширюється так само легко, як вітрянка та кір, а його переносниками можуть бути не тільки не щеплені, а й повністю вакциновані люди.

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