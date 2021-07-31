До України прибули ще 1,5 млн доз китайської вакцини від COVID-19

Загалом від початку кампанії імунізації проти COVID-19 в Україну прибули 11,93 млн доз вакцин.

До України прибули 1,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Наразі триває розвантаження цієї партії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що лише цього тижня Україна отримала 52,8 тис. доз вакцини AstraZeneca, 430,56 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вчора до України прибули 764,44 тис. доз препарату CoronaVac від Sinovac Biotech.

“І саме зараз розвантажують ще один чартер із 1,5 млн доз цієї вакцини”, - написав Ляшко у Facebook.

Загалом від початку кампанії імунізації проти COVID-19 в Україну прибули 11,93 млн доз вакцин. З них 4,14 млн доз від COVAX; 153 600 доз гуманітарної допомоги від країн ЄС; 7,64 млн доз придбані за кошти державного бюджету.

“Це значить що до кінця літа ми точно матимемо чим зробити обіцяні 10 млн щеплень”, - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3,52 млн людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн осіб.