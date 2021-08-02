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За добу в Україні зафіксували 265 нових випадків ковіду

Померли четверо пацієнтів.

За добу в Україні зафіксували 265 нових випадків ковіду
Фото: terminovo.te.ua

За минулу добу в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема 11 дітей та один медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 385 осіб; летальних випадків – 4; одужало – 176 осіб. Протестовано: методом ПЛР – 8 854 особи, методом ІФА – 1 776 осіб, експрес-тестами – 6 417 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 253 534 особи; одужало – 2 187 170. Від ускладнень померли 52 955 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Нагадаємо, за суботу, 31 липня в Україні було зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусу.

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