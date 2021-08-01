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Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини від ковіду для ЄС, – Financial Times

Тепер одна доза Pfizer коштує 19,50 євро. 

Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини від ковіду для ЄС, – Financial Times
Фото: EPA/UPG

Американські фармацевтичні компанії Pfizer та Moderna підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу для країн ЄС. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на Financial Times.

Вакцина Pfizer здорожчала на 25%, тепер ціна однієї дози складає не 15,5 євро, а 19,50. Для повної вакцинації потрібно дві дози, а з поширенням дельта-варіанту виробник заявив, що для кращої імунізації – три.

Moderna підняла вартість на 10%. В останніх контрактах на постачання препарату до ЄС ціна складає $25,50. А в перших угодах вона становила 22,60 долари. 

Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.

При цьому Moderna збирається продавати свої вакцини за вищою ціною, якщо купується малий обсяг доз.

Нагадаємо, що компанія Pfizer збільшила прогноз річної виручки на 29% до 33,5 млрд доларів і заявила, що людям потрібна третя доза її вакцини від коронавірусу.

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