Хакери атакували сервіс запису на вакцинацію від ковіду в Римі

Частину Італії включно з Римом торкнулася хакерська атака, що заблокувала сервіс на вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Регіональний комісар охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато повідомив, що "дуже потужна" хакерська атака почалася після опівночі. Станом на ранок неділі вона все ще блокувала роботу сайту.

За його словами, всі, хто був записаний, мають отримати вакцину, однак процес буде повільним, оскільки всі дані доводиться вносити вручну.

На національному рівні в Італії вакциновано близько 60% мешканців.

Нагадаємо, що на початку липня аналогічна атака на сайт для запису на вакцинацію трапилася в Грузії. Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm мала розпочатися 3 липня о 12:00, проте цього не сталося - зранку спеціальна платформа МОЗ була відключена. Пізніше МОЗ заявило, що затримка пов’язана з масованою кібератакою, якої зазнала платформа.