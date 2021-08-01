У Єгипті 8 військових загинули під час антитерористичної операції. Про це пише Reuters з посиланням на заяву збройних сил.

Відповідно до офіційного повідомлення, більшість боїв пройшла на північному Синаї, де є лояльні до ІДІЛ бойовики. Чи всі військові були вбиті саме на північній частині півострова – поки не повідомляється.

При цьому армія стверджує, що в ході АТО ліквідували 89 "дуже небезпечних такфірів" – прихильників радикальної ісламістської ідеології, в основі якої лежить звинувачення у невір'ї мусульман.

Армія конфіскувала зброю та боєприпаси і сотні вибухових пристроїв, зокрема пояси з вибухівкою.

Також військові знищили 13 входів до тунелю, який використовується для проникнення в регіон Північного Синаю, що межує з сектором Гази та Ізраїлем.

Збройні сили не повідомили, коли саме пройшла операція.

Атаки ісламістських бойовиків почали поширюватися на Північному Синаї після того, як у 2013 році військові усунули від влади президента Мохамеда Мурсі.