Українські політики та активісти написали Байдену листа через “Північний потік”

Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти просять президента США Джо Байдена переглянути рішення про невтручання у добудову газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у спільному листі до американського президента, повідомила “Європейська правда”.

Заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.

“Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій в Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю”, – йдеться у листі.

Якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну.

"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну", – кажуть підписанти.

Автори листа просять скасувати до середини серпня, крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необгрунтовану відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.

Вони додають, що "Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл в Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. “Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшого числа західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон. Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, по якому Америка повернулася. Буде дуже важко повірити у відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення", – зазначено у листі.

Серед підписантів листа – нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іоново, Соломія Бобровська, директор Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков та інші. Загалом лист підписали 47 осіб.

Нагадаємо, кандидат у канцлери ФРН від консерваторів партій Армін Лашет погрожує санкціями щодо Росії у разі використання газопроводу “Північний потік-2” проти України.

Газопровід “Північний потік -2”, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, мають добудувати найближчим часом.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.