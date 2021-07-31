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В Росії винищувач Су-35 впав у море

Причиною падіння літака стала відмова двигуна.

В Росії винищувач Су-35 впав у море
Фото: EPA/UPG

Російський винищувач Су-35 при виконанні планових польотів впав у Охотське море біля берегів РФ. Про це повідомляє “Эхо Москвы”.

За інформацією пресслужби Східного військового округу РФ, льотчик встиг катапультуватися. Його знайшла пошукова група та доставила на аеродром. Здоров'ю пілота нічого не загрожує.

Причиною падіння літака стала відмова двигуна. Що призвело до несправності - наразі з'ясовується.

Нагадаємо, 28 липня у селі Шепарівці біля Коломиї на приватний житловий будинок упав легкомоторний літак WT-10 Advantic. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.

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