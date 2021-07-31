Грецію накрила “Історична хвиля спеки”, температура зросте до +46

Грецію накрила “Історична хвиля спеки”, яка, за прогнозами метеорологів, може тривати до двох тижнів.

Про це пише Німецька хвиля.

В останні три дні в країні реєстрували температуру до 43 градусів за Цельсієм. А на вихідних та наступного тижня температура подекуди сягатиме 46 градусів.

Так, на острові Родос у вівторок, 3 липня, прогнозують 44 градуси за Цельсієм. У містах навіть уночі температура не падатиме нижче за 30 градусів.

Ограни цивільної оборони Греції перебувають у стані підвищеної готовності. У таборах для мігрантів на островах в Егейському морі встановили додаткові намети та контейнери з кондиціонерами.

У містах відкрили спеціальні кліматизовані зали для жителів, які не мають вдома кондиціонерів.

Лікарі радять усім не виходити на палюче сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг.

Нагадаємо, вчені попереджають, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще більш масштабніші повені в найближчі десятиліття.