Фото: EPA/UPG

На пекельну погоду скаржаться атлети-представники різних дисциплін, але найгірші умови для виступів у тенісистів, які проводять свої матчі під пекучим сонцем на відкритих кортах. Причому проводять їх удень, коли температура в Токіо іноді піднімається до 35 градусів! Не слід забувати, що в столиці Японії тенісні матчі проходять на твердому покритті, яке сильно поглинає тепло, перетворюючи корт на розпечену пательню.

Першого ж дня тенісного турніру через теплові удари не змогли дограти свої матчі представниці Казахстану Ярослава Шведова та Юлія Путінцева. А деякі гравці відмовилися від гри в парі та міксті, аби не витрачати сили на такій спеці та зосередитися на виступі в одиночному розряді.

Проте справжній жах розпочався в середу. У першому сеті жіночого чвертьфіналу між Паулою Бадосою (Іспанія) та Маркетою Вондроушовою (Чехія) іспанці стало зле. Вона з великими труднощами дограла сет, після чого мусила знятися з Олімпійських ігор. Бадоса була в такому стані, що навіть не змогла самостійно покинути корт. Лікарі вивозили її на медичному візку.

Фото: Amazon

Того самого дня схожі проблеми спіткали одного з фаворитів Олімпіади – Данила Медведєва (Росія). Якоїсь миті гри на запитання судді про самопочуття він відповів: «Я можу дограти матч, але можу і померти. Якщо я помру на корті, хто відповідатиме?»

На післяматчевому інтерв’ю Медведєв докладніше розповів про свої відчуття протягом матчу: «У першому сеті стало важко дихати, заблокувалася діафрагма. Викликав фізіотерапевта, щоб він мені зробив масаж. Під час матчу все одно відчував себе некомфортно, у другому сеті темніло в очах, було важко дихати, намагався згинатися, ще щось робити, нічого не допомагало. Перед третім сетом прийняв холодний душ у роздягальні. Після такого або зведе все тіло, коли вийдеш на спеку, або стане добре. Мені пощастило».

Фото: EPA/UPG Данило Медведєв під час перерви

Карен Хачанов (Росія) і Дієго Шварцман (Аргентина) після свого матчу висловили одностайне невдоволення роботою організаторів.

«Не знаю, наскільки було жарко. Але здавалося, що не менше ніж 40 градусів. Це безумство – відправляти нас опівдні грати за такої температури. Божевілля ще й те, що три людини під кондиціонером вирішують, коли ми повинні починати. Наш матч із Кареном був схожий на гру «ходячих мерців», – обурювався Шварцман.

Перша ракетка світу Новак Джокович попросив перенести матчі на вечір, нагадавши про наявність штучного освітлення кортів, що дозволяє зіграти останні матчі ігрового дня навіть після заходу сонця.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович під час гри проти Алехандро Давидович-Фокiни

Підтримати протести гравців вирішила і відома в минулому тенісистка Пем Шрайвер, яка написала твіт із закликом змінити розклад матчів: «Чому б Олімпіаді-2020 не перенести початок тенісних матчів на 17:00? Я згадую погодні умови, які були в Сеулі-1988. Це було не в липні, а набагато пізніше – у вересні. Тоді теж було волого, душно і дуже важко грати. Мені шкода, що матчі проходять у таких умовах і з таким розкладом».

Такий потужний тиск гравців, тренерів і журналістів усе ж таки дав позитивний результат. На сайті Міжнародної федерації тенісу повідомили, що з четверга всі тенісні матчі будуть починатися не раніше ніж о 15:00 за місцевим часом, також час на переході збільшиться на 30 секунд, а гравці отримають 10 хвилин перед вирішальним сетом, щоб прийняти холодний душ. Тільки зовсім не зрозуміло, навіщо було зволікати і ризикувати життям і здоров’ям спортсменів. Можна лише уявити розпач тенісистів і тенісисток, які через несвоєчасну реакцію організаторів не змогли показати свою найкращу гру та втратили можливість завоювати омріяну олімпійську медаль.