На пекельну погоду скаржаться атлети-представники різних дисциплін, але найгірші умови для виступів у тенісистів, які проводять свої матчі під пекучим сонцем на відкритих кортах. Причому проводять їх удень, коли температура в Токіо іноді піднімається до 35 градусів! Не слід забувати, що в столиці Японії тенісні матчі проходять на твердому покритті, яке сильно поглинає тепло, перетворюючи корт на розпечену пательню.
Першого ж дня тенісного турніру через теплові удари не змогли дограти свої матчі представниці Казахстану Ярослава Шведова та Юлія Путінцева. А деякі гравці відмовилися від гри в парі та міксті, аби не витрачати сили на такій спеці та зосередитися на виступі в одиночному розряді.
Проте справжній жах розпочався в середу. У першому сеті жіночого чвертьфіналу між Паулою Бадосою (Іспанія) та Маркетою Вондроушовою (Чехія) іспанці стало зле. Вона з великими труднощами дограла сет, після чого мусила знятися з Олімпійських ігор. Бадоса була в такому стані, що навіть не змогла самостійно покинути корт. Лікарі вивозили її на медичному візку.
Того самого дня схожі проблеми спіткали одного з фаворитів Олімпіади – Данила Медведєва (Росія). Якоїсь миті гри на запитання судді про самопочуття він відповів: «Я можу дограти матч, але можу і померти. Якщо я помру на корті, хто відповідатиме?»
На післяматчевому інтерв’ю Медведєв докладніше розповів про свої відчуття протягом матчу: «У першому сеті стало важко дихати, заблокувалася діафрагма. Викликав фізіотерапевта, щоб він мені зробив масаж. Під час матчу все одно відчував себе некомфортно, у другому сеті темніло в очах, було важко дихати, намагався згинатися, ще щось робити, нічого не допомагало. Перед третім сетом прийняв холодний душ у роздягальні. Після такого або зведе все тіло, коли вийдеш на спеку, або стане добре. Мені пощастило».
Карен Хачанов (Росія) і Дієго Шварцман (Аргентина) після свого матчу висловили одностайне невдоволення роботою організаторів.
«Не знаю, наскільки було жарко. Але здавалося, що не менше ніж 40 градусів. Це безумство – відправляти нас опівдні грати за такої температури. Божевілля ще й те, що три людини під кондиціонером вирішують, коли ми повинні починати. Наш матч із Кареном був схожий на гру «ходячих мерців», – обурювався Шварцман.
Перша ракетка світу Новак Джокович попросив перенести матчі на вечір, нагадавши про наявність штучного освітлення кортів, що дозволяє зіграти останні матчі ігрового дня навіть після заходу сонця.
Підтримати протести гравців вирішила і відома в минулому тенісистка Пем Шрайвер, яка написала твіт із закликом змінити розклад матчів: «Чому б Олімпіаді-2020 не перенести початок тенісних матчів на 17:00? Я згадую погодні умови, які були в Сеулі-1988. Це було не в липні, а набагато пізніше – у вересні. Тоді теж було волого, душно і дуже важко грати. Мені шкода, що матчі проходять у таких умовах і з таким розкладом».
Такий потужний тиск гравців, тренерів і журналістів усе ж таки дав позитивний результат. На сайті Міжнародної федерації тенісу повідомили, що з четверга всі тенісні матчі будуть починатися не раніше ніж о 15:00 за місцевим часом, також час на переході збільшиться на 30 секунд, а гравці отримають 10 хвилин перед вирішальним сетом, щоб прийняти холодний душ. Тільки зовсім не зрозуміло, навіщо було зволікати і ризикувати життям і здоров’ям спортсменів. Можна лише уявити розпач тенісистів і тенісисток, які через несвоєчасну реакцію організаторів не змогли показати свою найкращу гру та втратили можливість завоювати омріяну олімпійську медаль.