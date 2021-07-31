Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований, - Вітренко

Україна має можливість заблокувати комерційну експлуатацію "Північного потоку-2". Для цього Київ має домогтися, щоб газогін не був сертифікований.

Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід "Північний потік-2", навіть після завершення його будівництва, не був сертифікований.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Програна битва, але не програна війна. І наша “війна” проти "Північного потоку-2" продовжується. Битва, яка програна, це скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво "Північного потоку-2", що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене", - заявив Вітренко.

На думку Вітренка, є можливість заблокувати комерційну експлуатацію "Північного потоку-2". Для цього Київ має домогтися, щоб газогін не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним.

Європейське законодавство, за словами Вітренка, забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу. Це також записано в нещодавній спільній заяві США і Німеччини.

"Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону", - додав Вітренко.

Голова правління НАК зазначив, що МЗС надіслало відповідні ноти Європейській комісії, яка бере участь у процесі сертифікації оператора, із закликом враховувати "так званий принцип солідарності".