Армін Лашет пригрозив Росії санкціями у разі використання “Північного потоку” проти України

"Німеччина вживатиме заходи на національному рівні та виступатиме за каральні заходи в межах ЄC".

Кандидат у канцлери ФРН від консерваторів партій Армін Лашет погрожує санкціями щодо Росії у разі використання газопроводу “Північний потік-2” проти України.

Про це пише Укрінформ з посиланням Rzeczpospolita.

“Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживатиме заходи на національному рівні та виступатиме за каральні заходи в межах Європейського Союзу”, – сказав він.

Це має гарантувати, що “Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю”, додав Лашет.

“Німецько-американська угода дає нам інструмент, за допомогою якого ми можемо спільно притягнути Росію до відповідальності за руйнівну діяльність”, – зауважив політик.

За його словами, суверенітет і безпека України повинні бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини.

“Не можна погодитися з тим, що Росія порушує міжнародне право, нападає на західні демократії гібридними засобами або порушує основні права людини та громадянина у своїй країні”, – додав Німецький політик».

Нагадаємо, газопровід “Північний потік -2”, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, мають добудувати найближчим часом.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.