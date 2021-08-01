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У Берліні зібрався мітинг проти коронавірусних обмежень, є затримані

Акція не була узгоджена з владою через неможливість дотримання соціальної дистанції. 

У Берліні противники карантинних заходів проти коронавірусу зібралися на декілька акцій протесту. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на німецьку пресу.

Фото: tagesspiegel.de

До місця одного з протестів підігнали водомети, однак правоохоронці їх не використовують. Мова йде про площу неподалік Бранденбурзьких воріт.

Там зібралися кілька сотень прихильників руху Querdenken 711 – руху, що, зокрема, поширює теорії змови щодо коронавірусу. 

Мітинг не був узгоджений з владою, тож його учасникам довелося покинути місце акції після перемовин з поліцією. Відомо, що є декілька затриманих.

Нагадаємо, що антикарантинні протести в Німеччині відбуваються досить часто. У березні під час такого мітингу постраждали поліцейські. Також демонстранти у Штутгарті нападали на представників ЗМІ.

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