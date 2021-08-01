У Берліні зібрався мітинг проти коронавірусних обмежень, є затримані

Акція не була узгоджена з владою через неможливість дотримання соціальної дистанції.

У Берліні противники карантинних заходів проти коронавірусу зібралися на декілька акцій протесту. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на німецьку пресу.

Фото: tagesspiegel.de

До місця одного з протестів підігнали водомети, однак правоохоронці їх не використовують. Мова йде про площу неподалік Бранденбурзьких воріт.

Там зібралися кілька сотень прихильників руху Querdenken 711 – руху, що, зокрема, поширює теорії змови щодо коронавірусу.

Die Taktik der Polizei besteht offenbar vor allem daraus, dass alle strategisch wichtigen Straßen die nach Mitte und ins Regierungsviertel führen, abgesperrt wurden. So sind alle Brücken über den Landwehrkanal derzeit nicht passierbar. #b0108 pic.twitter.com/IC1C6sHI4r — julius geiler (@glr_berlin) August 1, 2021

Мітинг не був узгоджений з владою, тож його учасникам довелося покинути місце акції після перемовин з поліцією. Відомо, що є декілька затриманих.

Нагадаємо, що антикарантинні протести в Німеччині відбуваються досить часто. У березні під час такого мітингу постраждали поліцейські. Також демонстранти у Штутгарті нападали на представників ЗМІ.