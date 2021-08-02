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​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький

Наразі в країні достатньо вакцин для імунізації.

​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Фото: EPA/UPG

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") впевнений, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Про це він написав у фейсбуці.

"Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", - зазначив Радуцький.

За його словами, в Україні достатньо вакцин для імунізації.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити цю процедуру. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому у нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але позаминулого тижня ми отримали понад 2 млн вакцин, минулого - більше 2,5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих ", - написав Радуцький.

"Тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавирусу", - додав він.

Нагадаємо, співробітників Google і Facebook зобов'яжуть вакцинуватися перед поверненням на роботу в офіси.

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