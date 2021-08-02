Ляшко: у липні зробили 2,9 млн щеплень, план на серпень - 4,5 млн

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в липні в Україні зробили 2,92 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, а в серпні треба зробити ще більше - 4,5 млн.

Про це Ляшко написав у своєму фейсбуці в перший робочий день серпня.

"За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19. Це майже на 250 тис. більше, ніж за всі попередні місяці кампанії разом. До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 разу", - написав він.

Протягом першого серпня, яке припало на неділю, було зроблено тільки 38 тисяч уколів, за даними МОЗ. Першу дозу вакцини отримали 27,7 тис. осіб, другу - 10,4 тис.

Міністр закликав людей не відкладати щеплення на потім, бо це єдиний надійний спосіб захиститися від коронавірусу.

"Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті. Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів і центрів з адресами й телефонами є на сайті list.covid19.gov.ua", - йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо, що захворюваність на COVID-19 в Україні уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.

За останній тиждень в Україні виявили на 22% більше нових випадків, при цьому повністю вакциновано менше ніж 5% населення країни.