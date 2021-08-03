У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
ГоловнаПраво

НАБУ завершило розслідування справи проти судді з Дніпра

За отримання 2,5 тис. доларів загрожує позбавлення волі.

НАБУ завершило розслідування справи проти судді з Дніпра
Фото: САП

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження проти судді Дніпропетровського районного суду Лалі Новік і 2 серпня відкрило їй матеріали справи для ознайомлення.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Розслідування стосовно викритої на отриманні неправомірної вигоди судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області завершено. 2 серпня стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду", – йдеться на сайті Бюро.

Судді інкримінують ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди в розмірі 2,5 тис. доларів за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі. Її викрито "на гарячому" 7 червня 2021 року.

Нагадаємо, що за останні місяці Вищий антикорупційний суд виніс низку обвинувальних вироки суддям, яких затримувало НАБУ.

У березні ВАКС призначив 5 років позбавлення волі судді з Закарпаття за хабар у 15 тисяч гривень, а судді з Дніпра - 3,5 роки за зловживання впливом.

На початку червня суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро, а колишній суддя з Ковеля відбувся штрафом за хабар 4 тис. гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також