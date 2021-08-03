НАБУ завершило розслідування справи проти судді з Дніпра

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження проти судді Дніпропетровського районного суду Лалі Новік і 2 серпня відкрило їй матеріали справи для ознайомлення.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Розслідування стосовно викритої на отриманні неправомірної вигоди судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області завершено. 2 серпня стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду", – йдеться на сайті Бюро.

Судді інкримінують ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди в розмірі 2,5 тис. доларів за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі. Її викрито "на гарячому" 7 червня 2021 року.

Нагадаємо, що за останні місяці Вищий антикорупційний суд виніс низку обвинувальних вироки суддям, яких затримувало НАБУ.

У березні ВАКС призначив 5 років позбавлення волі судді з Закарпаття за хабар у 15 тисяч гривень, а судді з Дніпра - 3,5 роки за зловживання впливом.

На початку червня суддя з Броварів отримала 6 років за хабар у тисячу євро, а колишній суддя з Ковеля відбувся штрафом за хабар 4 тис. гривень.