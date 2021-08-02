Мер Дніпра пообіцяв провакцинованим містянам безкоштовний проїзд в електротранспорті і метро

Вони також матимуть пільги при відвідуванні кінотеатрів.

Для популяризації вакцинації від коронавірусу в Дніпрі міська влада забезпечить безкоштовний проїзд у громадському наземному електротранспорті та метрополітені для повністю щеплених містян.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Всім провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд у міському електротранспорті та метро", - написав Філатов у фейсбуці.

Він додав, що відтепер усі співробітники комунальних підприємств і міської ради мають бути вакциновані або будуть змушені регулярно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

"Тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються", - наголосив Філатов.

Він оприлюднив розпорядження, в якому зобов'язав Департамент транспорту Дніпровської міськради розробити спеціальні проїзні для повністю вакцинованих жителів міста.

Крім того, згідно з розпорядженням, міська влада повинна розробити механізм взаємодії з кінотеатрами, який дасть змогу відвідувати вакцинованим містяни сеанси кіно або безкоштовно, або зі знижкою, або ж без необхідності дотримання маскового режиму.

Як повідомляли, у Кропивницькому почали щепити від ковіду у тролейбусах.