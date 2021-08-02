"На мій погляд, це цілий детективний серіал, і придумати таке неможливо".

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус наразі має два статуси - підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

Про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.

"Наразі він не є затриманим", - зазначив Кравець у відеозверненні, розміщеному на Ютубі.

Адвокат поінформував, що вже підготовлено клопотання до Офісу генпрокурора про зміну підслідності справи, яка перебуває у НАБУ. На його переконання, цю справу має розглядати будь-який інший правоохоронний орган, не тільки СБУ.

Кравець нагадав, що нещодавно особисто зустрічався з Чаусом.

"Знайшов сам, і СБУ надало мені можливість поспілкуватися з підзахисним. Спілкувалися необмежено по часу, стільки, скільки мені було потрібно, я обговорив з ним усі питання, єдине - це було у присутності співробітника СБУ. Вигляд у нього дійсно, м’яко кажучи, втомлений, і йому наразі надається професійна медична допомога, яка, на мій погляд, необхідна", - зазначив адвокат.

Він розповів, що Чаусу зробили аналізи, результати яких покажуть, зокрема, чи давали йому якісь препарати. Адвокат переконаний, що його підзахисному справді необхідна допомога.

Адвокат уточнив, що місцезнаходження Чауса не розголошується "дійсно для забезпечення йому безпеки".

Захисник Чауса додав, що не обговорював із екссуддею, яким чином він потрапив у Молдову, але обговорили те, як він потрапив в Україну.

"На мій погляд, це цілий детективний серіал, і придумати таке неможливо. Як Чаус опинився на території України - я не можу цього зараз сказати. Коли - теж не можу сказати", - зазначив Кравець.

Він додав, що відео за участю Чауса, які раніше з’являлися у Інтернеті, той записував не зі своєї волі.

Адвокат зазначив, що екссудді не дали поспілкуватися з родиною, бо це, на думку слідчих, може зашкодити захисту Чауса.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. 30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ.

Як повідомляли, ВАКС обиратиме запобіжний захід Чаусу 4 серпня.