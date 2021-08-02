Зеленський підписав закон, що сприятиме збереженню активів банків-банкрутів

Документ, серед іншого, визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює механізми виведення з ринку неплатоспроможних банків та задоволення вимог кредиторів цих фінустанов. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" Верховна Рада ухвалила 30 червня.

Згідно із законом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може ініціювати провадження (зокрема в іноземних та міжнародних судах) про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок: націоналізації або експропріації майна банку; реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку через військові дії, збройні конфлікти й громадські заворушення.

Крім того, документ визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду. Зокрема, передбачається можливість добровільного відшкодування такої шкоди.

Також уточнено процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО тощо.

"Документ сприятиме збереженню активів банку та запобіганню втрати його майна, дасть змогу задовольнити вимоги якомога більшої кількості кредиторів фінустанови, що виводиться з ринку, та зменшить витрати держави на неплатоспроможні банки", - йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.