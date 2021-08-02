Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
«Супутник “Січ-2” ― це просто запуск бюджетних коштів у повітря». Як досліджують Донбас за допомогою супутникових даних
«Супутник “Січ-2” ― це просто запуск бюджетних коштів у повітря». Як досліджують Донбас за допомогою супутникових даних
ГоловнаПраво

Зеленський підписав закон, що сприятиме збереженню активів банків-банкрутів

Документ, серед іншого, визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам.

Зеленський підписав закон, що сприятиме збереженню активів банків-банкрутів
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює механізми виведення з ринку неплатоспроможних банків та задоволення вимог кредиторів цих фінустанов. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" Верховна Рада ухвалила 30 червня.

Згідно із законом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може ініціювати провадження (зокрема в іноземних та міжнародних судах) про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок: націоналізації або експропріації майна банку; реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку через військові дії, збройні конфлікти й громадські заворушення.

Крім того, документ визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду. Зокрема, передбачається можливість добровільного відшкодування такої шкоди.

Також уточнено процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО тощо.

"Документ сприятиме збереженню активів банку та запобіганню втрати його майна, дасть змогу задовольнити вимоги якомога більшої кількості кредиторів фінустанови, що виводиться з ринку, та зменшить витрати держави на неплатоспроможні банки", - йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також