Господарський суд підтвердив повернення ЗТМК державі

Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до компанії “Толексіс Трейдінг Лімітед” (Кіпр) і ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Таким чином суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув “Запорізький титано-магнієвий комбінат” у власність держави”, - повідомляє пресслужба САП.

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні. 51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited. Потужність виробництва відповідно до проєкту - 20 тис. тонн на рік. При тому воно працює збитково, торік негативний фінансовий результат склав 656 млн грн.

Нагадаємо, Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа і Фонд держмайна в листопаді 2013 року створили ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", яким відійшов майновий комплекс однойменного держпідприємства. Частка держави в новій компанії склала 51% за рахунок майнового комплексу ЗТМК. Фірташ в особі Tolexis Trading повинен був інвестувати в підприємство $110 млн і за це отримати 49% частку.

Однак Фірташ домігся призначення свого менеджменту на підприємство, рішеннями якого більшість грошей було витрачено на погашення боргів за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. Надалі ці кошти були виведені з України шляхом переказу на рахунки офшорних фірм.

У зв'язку з цим САП почала домагатися розірвання договору і повернення комбінату в держвласність.

У грудні 2018 року Апеляційний суд підтвердив повернення ЗТМК державі. Втім у березні 2019 року Верховний Суд скасував це рішення та направив справу про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату на новий розгляд.