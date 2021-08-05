Оголосили підозру чоловікові, який погрожував підірвати гранату в Кабміні

Колишньому бійцю "Айдару" Володимирові Прохничу, який намагався вдертися з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів, повідомили про підозру.

Про це інформує столична прокуратура.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського, 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою", - сказано в повідомленні.

Йомуі інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Вирішується питання обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція - до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, вчора близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про "захоплення" і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця "Айдару" Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.