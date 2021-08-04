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Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні

На місці працюють вибухотехніки. 

Фото: Національна поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будівлі Кабінету Міністрів. Про це пише НВ з посиланням на канал "Україна 24". 

За даними джерел LB.ua, цим чоловіком є колишній військовий, боєць батальйону "Айдар" на ім'я Володимир.

Глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу повідомив, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями, пише "РБК-Україна".

"Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників) - до 15 років", - заявив Клименко.

Фото: Національна поліція Києва

Фото: Національна поліція Києва

Фото: Національна поліція Києва

Близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про "захоплення" і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух.

Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Причини вчинку чоловіка наразі невідомі. 

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