До приміщення Кабінету міністрів уранці 4 серпня зайшов чоловік із погрозами підірвати бойову гранату. Відео з місяця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук (на записі присутня ненормативна лексика).

Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас у будівлю вільно заходили та виходили люди. Він погрожував вирвати чеку і підірвати будівлю. Депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко в коментарях до відео заявив, що цей чоловік нібито є ветераном.

За словами автора відео, з будинку уряду всіх вивела поліція, квартал перекрито.

Оновлено 11:36. Чоловіка затримали.

Оновлено 11:13. За даними LB.ua, чоловіком є ветеран війни на ім'я Володимир. Він воював у складі батальйону "Айдар" і був поранений під час мінного вибуху.

Оновлено 11:02. У поліції Києва повідомили, що проводять спецоперацію. Правоохоронці зазначили, що будуть змушені застосувати поліцейські заходи, якщо чоловік не здастся добровільно. Для спецоперації перекрито рух від Паркової дороги до Шовковичної, також перекрито вулицю Садову.

Фото: ДК МВС

Фото: ДК МВС

Фото: ДК МВС

Фото: ДК МВС

Фото: ДК МВС

"До будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати. У Києві введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини", – повідомили правоохоронці.

У Кабміні повідомили, що підготовка до засідання уряду, яке має відбутися сьогодні, триває в звичайному режимі, пише "Інтерфакс-Україна".