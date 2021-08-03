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Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ  ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів 82-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирався відвідати зону ООС, але напередодні ввечері головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заборонив її відвідувати посадовим особам.

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