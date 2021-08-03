НАБУ затримало ексдиректора Гутянського лісгоспу за розтрату деревини на 50 млн гривень

Національне антикорупційне бюро у вівторок, 3 серпня, затримало колишнього директора одного з лісгоспів у Харківській області. Йому інкримінують розтрату деревини в особливо великому розмірі.

"Директор держлісгоспу Харківської області та керівники підконтрольних йому ТОВ організували схему з продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб’єктам господарювання. Загалом йдеться про продаж упродовж 2018-2019 рр. близько 15 тис. куб. м. деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн", - сказано в повідомленні.

Разом з директором лісгоспу затримали його родича, який керує однією з компаній. Їм поки що не повідомили про підозру. Водночас підозру повідомили керівникам ще двох приватних компаній, їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Імені директора лісгоспу в повідомленні не вказано, але НАБУ повідомило, що у жовтні 2019 року він намагався уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин і запропонував та надав старшому детективу Національного бюро неправомірну вигоду у 100 тис. доларів за закриття кримінального провадження.

Таким чином, мова йде про колишнього директор Гутянського лісгоспу Віктора Сису.

Нагадаємо, що Сиса став відомий у липні 2019 року після наради президента Володимира Зеленського в Харкові.

Йому доповіли, що Сиса нібито контролює незаконні вирубки в області, і Зеленський просто під час наради подзвонив директору лісгоспу і запросив його до Офісу президента.