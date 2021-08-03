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Поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста Шишова

На тілі знайшли травми, характерні для падіння. Про стеження нічого не відомо.

Національна поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків.

Про це на брифінгу розказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ще вчора нами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу - це умисне вбивство. Ми проводимо комплекс заходів для встановлення усіх обставин смерті потерпілого. Вилучаються відеозаписи, встановлюються можливі очевидці і свідки. Слідством перевіряються версії, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства... Ми не виключаємо, що під час розслідування будуть й інші версії", - сказав Клименко.

На даний момент слідство знає про обставини смерті Шишова небагато.

"Другого серпня, о 8:58 Віталій вийшов з квартири, зі свого будинку, щоб направитись в бік лісового масиву. Він проживав на вулиці Бударіна в місті Києва, це напрямок на Житомир. Камери відеоспостереження, які знаходяться в будинку, зафіксували час виходу і в чому він був одягнутий", - розказав Клименко.

О 15:18 в поліцію звернулася дівчина Клименка, яка повідомила про його зникнення. Після цього почалися пошуки, які тривали до 22 години. Зранку їх відновили, і приблизно о 7:40 тіло було знайдено. На землі поруч з тілом лежав мобільний телефон загиблого.

Клименко розказав, що зашморг, на якому висіло тіло Шишова, знаходився на триметровій висоті, тоді як сам він мав зріст 1,85 см, а найближчі пеньки були не вищі ніж 60 см.

На носі загиблого було здерто шкіру, на лівому коліні та грудях виявили садна. "Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - розказав поліцейський.

Під час брифінгу Клименко також повідомив, що поліція не мала інформації про можливе стеження за Шишовим. "Ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які могли б дійти до поліції, - таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація, вона одразу буде передана відповідним службам", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов - один із засновників "Білоруського дому в Україні". Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі на протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

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