Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)

У БДУ заявили, що за Віталієм Шишовим стежили і поліція про це знала.

Директора громадської організації "Білоруський дім в Україні" громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, сьогодні знайшли повішеним в одному з київських парків неподалік від місця його проживання.

Як повідомляє столична поліція, мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид. Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів", - сказано в повідомленні.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Про зникнення напередодні заявили колеги Віталія. 26-річний Шишов ще вчора вранці вирушив на пробіжку і відтоді перестав виходити на зв’язок.

Члени організації намагалися знайти лідера самостійно, однак його пошуки не увінчалися успіхом. Згодом до пошуків підключилися правоохоронці.

Оновлення. "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і поліція про це знала.

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму", - сказано в повідомленні БДУ в Telegram.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

26-річний Віталій Шишов - один із засновників "Білоруського дому в Україні". Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі на протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

У БДУ наголосили, що в цій організації Шишов "брався абсолютно за всі сфери діяльності": допомога білорусам, які переїхали, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам, формування діаспори в Україні.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував білоруський журналіст Павло Шеремет. Він загинув на місці вибуху.

Про підозру було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто стоїть за злочином, однак не виключає, що до вбивства причетна контррозвідка СБУ.