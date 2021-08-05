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Кабмін погодив 4,6 млрд грн авансу на мости в Запоріжжі, Кременчуку і Ямполі

Гроші потрібні для виготовлення металевих балок.

Кабмін погодив 4,6 млрд грн авансу на мости в Запоріжжі, Кременчуку і Ямполі
Фото: wikipedia.org

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 4 серпня, погодив виділення 4,6 млрд гривень авансу на мости в Запоріжжі, Кременчуку та Ямполі.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, яка назвала це "створенням умов для вчасного завершення мегапроєктів Великого будівництва".

Ухвалене рішення дозволяє авансом заплатити за металеві конструкції - балки прогонових будов - для зведення мостів. Аванс не має перевищувати 100% їхньої вартості й виділяється на строк не більш як дев’ять місяців (термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців).

Відповідні зміни внесено до постанови №641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням COVID-19.

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну сказано, що загальна потреба в металоконструкціях на будівництво трьох мостів становить 25,2 тис. тонн. Загальний обсяг видатків для проведення закупівлі та здійснення попередньої оплати для їхнього виготовлення становить близько 4,648 млрд гривень.

Нагадаємо, що міст через Дністер у Ямполі будуватиме "Автострада". Міст через Дніпро в Запоріжжі споруджує турецька Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, а в Кременчуку - турецька Doğuş İnşaat.

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