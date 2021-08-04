Кабмін віддав "Нафтогазу" шість державних ТЕЦ

Кабінет міністрів передав "Нафтогазу" шість державних теплоелектроцентралей.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, пояснивши це наближенням опалювального сезону.

"Безперебійна робота теплоелектроцентралей, які забезпечують людей теплом і гарячою водою, — одне з головних питань в контексті підготовки до опалювального сезону. Звертаюся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами — то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об’єктів у ваше управління. Уряд відповідально ставиться до децентралізації, і ми вже не раз доводили, що готові передавати на місця повноваження та ресурси", - цитує Шмигаля його пресслужба.

Згідно з рішенням уряду в статутний капітал НАК "Нафтогаз України" переходить:

99,9277% акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ",

99,9123% акцій ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ",

99,9864% акцій АТ "Криворізька теплоцентраль",

99,8328% акцій АТ "Херсонська ТЕЦ",

99,9895% акцій АТ "Одеська ТЕЦ",

єдиний майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".

В пояснювальній записці до проєкту розпорядження Кабміну сказано, що компанії заборгували "Нафтогазу" 5,7 млрд гривень (станом на серпень 2020) року, а на кінець опалювального сезону ця сума може збільшитися до 8,2 млрд гривень.

Передача теплоцентралей "Нафтогазу" спрямована на те, щоб уникнути вимивання грошей з НАКу та запобігти знеціненню підприємств перед приватизацією.

Нагадаємо, що у складі групи "Нафтогаз" існує компанія "Нафтогаз Тепло", яка експлуатує арештовані Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ у Львівській області.