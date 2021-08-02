Мережа Епіцентр відкрила в Полтаві торговельний центр в оновленому форматі з темно-графітовими кольорами та відкритими вітринами.

Завдяки змінам ТЦ виглядає більш стильно та сучасно, а покупцям відкривається панорама торговельного залу ще з вулиці. Зміни відбулися і всередині ТЦ - повністю оновили освітлення і торговельне обладнання, запровадили єдиний “графітовий” стиль, покращили викладку товару та реалізували зручнішу навігацію.

Торговельний центр Епіцентр на Київському шосе, 41 у Полтаві свого часу був одним з перших регіональних ТЦ компанії. Він відкрив двері для відвідувачів ще у жовтні 2006 року. Тепер компанія відкрила ТЦ після проведення масштабної реновації та розширення.

Для реалізації цього проєкту Епіцентр придбав розташовану поруч земельну ділянку. Це дозволило добудувати додаткові торгові приміщення та збільшити загальну площу ТЦ майже на 70% - до 43 500 кв. м.

Розширення торговельного комплексу дало змогу збільшити асортимент товарів до 180 000 артикулів, а також представити нові інноваційні концепти торгівлі у форматі shop in shop. Серед них Центр техніки ЦЕ ТЕ, магазин дитячих товарів E.Pic, спортивний супермаркет Intersport, косметичний бутик MonCheri, зоомагазин Lapki, масштабна Галерея Деко, Центр Меблів та інші.

Ще декілька shop in shop відкрилися в оновлених та покращених форматах. Серед них Дім Води, Садовий Центр, All4Rest та Sleep-студія. Зокрема Садовий центр отримав новий фірмовий стиль, покращену навігацію та зручнішу для клієнтів викладку товару. Як зазначали самі покупці в день відкриття, завдяки цьому в Садовому центрі стало комфортніше та зручніше робити покупки.

“Часто відвідувала Епіцентр раніше. Зараз він сильно змінився, став просторішим. Дуже рада, що тепер можна приїхати в Епіцентр і купити все необхідне в одному місці: від шкільного ярмарку до великого ремонту, і навіть продуктів”, - прокоментувала оновлення торговельного центру полтавчанка Марина.

Після оновлення в торговельному центрі відкрилася Аптека 100+ і великий продуктовий магазин Food Market площею понад 2000 кв. м з власним виробництвом та фуд-кортом. Родзинкою фуд-корту стало оформлення в стилі “Полтавської битви” - однієї з найбільш відомих історичних подій, пов’язаних з містом.

Для зручності автомобілістів була вдвічі розширена паркувальна зона, яка тепер налічує 637 машино-місць. В ТЦ працює найбільший в мережі Drive In Market площею 5700 кв. м, на який можна заїхати на авто і завантажити товар. В порівнянні з іншими подібними об’єктами мережі, у Drive In Market в Полтаві було покращено навігацію та обладнано спеціальні “острівці” для завантаження товару, які дозволяють уникнути заторів.

Офіційне відкриття торговельного центру, яке проходило два дні (31 липня та 1 серпня), відвідало понад 30 000 людей. Найчастіше відвідувачі оновленого ТЦ купували товари у Food Market. Багато покупок було й у відділах Декор, Сад Город і Галереї Деко. При цьому найбільш дороговартісні закупи полтавчани робили в Центрі техніки ЦЕ ТЕ, Центрі Меблів та відділі “Покриття для підлоги”.