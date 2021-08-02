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"Газпром" скоротив закачування газу в європейські підземні сховища

Росія продовжує шантажувати Європу газом.

"Газпром" скоротив закачування газу в європейські підземні сховища
Карта використовуваних Газпромом сховищ газу в Європі
Фото: gazpromexport.ru

Російський газовий монополіст "Газпром" з суботи, 31 липня, скоротив закачування газу в підземні сховища Європи. Про це повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на дані сайту Gas Infrastructure Europe.

Закачування знизилося у випадку найбільших використовуваних "Газпромом" сховищ Європи - Haidach в Австрії, Rehden в Німеччині і Bergermeer в Нідерландах. Зазвичай у вихідні закачування газу традиційно зростає, бо зменшується попит з боку промисловості та вивільняється додатковий ресурс, який можна направити в сховища.

Паралельно скоротилися поставки газу в Європу газопроводом "Ямал - Європа", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, свідчать дані німецького транзитного оператора Gascade. Йдеться про зниження з 84 млн куб. м в попередні кілька діб до 50 млн кубів в суботу і 60 млн куб. м в неділю в перерахунку на добу.

Минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку вже перевищили рекордні 500 доларів за тисячу кубометрів.

Незважаючи на дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік-2".

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