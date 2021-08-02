Вплив криптовалют і блокчейн технологій на розвиток світової економіки

Блокчейн-технології та bitcoin не можуть не впливати на світову економіку. Це позитивний вплив чи негативний? Відповідь однозначна - позитивний. Розглянемо детальніше фактори, що зумовлюють цей процес.

Багато прогресивних підприємців вже почали впроваджувати технологію блокчейна в свою бізнес-модель. А все тому, що криптовалюта продовжує зростати, зміцнюючись в різних структурах і напрямках світової економіки, яка тільки виграє від цього.

По-перше, агресивне зростання криптовалюти стало каталізатором для економіки, яка в останні роки сповільнилася в розвитку. В цілому уповільнення визнано серйозною проблемою. Одна з причин цього процесу полягає в тому, що довгострокове інвестування є недостатнім для задоволення потреб світової економіки, і саме криптовалюта адаптована під забезпечення довгострокового інвестування.

По-друге, на ринку криптовалют набагато менше бар'єрів для входу, ніж в інших напрямках і фінансових категоріях.

Вартість криптовалют постійно зростає, Bitcoin Курс змінюється і підтягує за собою інші, альтернативні крипто-монети. Це обумовлено економічною ефективністю і перспективністю її використання буквально для всіх фінансових напрямків. Тому криптовалюта вже стала серйозним каталізатором, що сприяє збільшенню швидкості економічного розвитку. У перспективі, за умови такої ж швидкої популяризації криптовалюти, яка спостерігається зараз, світова економіка може прийти в колишнє русло.

Тому сьогодні дійсно вигідно купити біткоін, який в перспективі буде тільки дорожчати. Зробити це можна на майданчику Paybis.