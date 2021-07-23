Дорсі анонсував інтеграцію біткойнів в Twitter

Платні послуги соцмережі можна буде купити за криптовалюту.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі розказав інвесторам, що в майбутньому біткойни повинні стати "великою частиною" соцмережі. Він бачить можливість інтегрувати криптовалюту як в уже існуючі продукти і сервіси компанії, так і нові платні підписки Super Follows і систему донатів Tip Jar.

Про це пише TechCrunch з посиланням на квартальний звіт Twitter.

Дорсі давно є прихильником криптовалюти, яка йому нагадує "перші дні Інтернету". Недавно він разом із репером Jay-Z заснував криптовалютний фонд у біткойнах на суму 23,6 млн доларів та заявив про плани вивести свою компанію Square на децентралізований ринок фінансових послуг за допомогою криптовалюти.

Бізнесмен стверджує, що біткойн буде одним із трьох основних напрямків розвитку Twitter поруч зі штучним інтелектом та децентралізацією. Він також вважає, що біткойн є "найкращим кандидатом" для того, щоб стати "національною валютою" Інтернету.

"Я думаю, що для Twitter і акціонерів Twitter надзвичайно важливо, щоб ми продовжували спостерігати за цими можливостями та агресивно інвестувати в них", - заявив Дорсі.

Нагадаємо, що інший великий фанат криптовалюти мільярдер Ілон Маск нещодавно зізнався, що біткойнами володіє не лише його Tesla, але й космічна компанія SpaceX.