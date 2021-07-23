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"Нафтогаз" розраховує на бронювання європейськими компаніями потужностей української ГТС

Така співпраця з європейськими компаніями є для НАК перспективним завданням.

"Нафтогаз" розраховує на бронювання європейськими компаніями потужностей української ГТС
Фото: facebook/Юрій Щербенко

НАК "Нафтогаз України" сподівається на переговори з європейськими компаніями з бронювання потужностей газотранспортної системи України за підсумками досягнутих домовленостей США і Німеччини про сприяння збереження українського транзитного маршруту.

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще чекаємо реальних переговорів з компаніями. В першу чергу, нас цікавлять переговори не стільки з Газпромом, а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу", - сказав він на брифінгу за підсумками візиту до Вашингтона .

За його словами, така співпраця з європейськими компаніями є для НАК перспективним завданням.

У той же час Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" як і раніше є прихильником заборони на роботу газопроводу "Північний потік-2" і буде домагатися цього.

Нагадаємо, що 22 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

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