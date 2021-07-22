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ДФС вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн гривень

Вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок.

ДФС вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн гривень

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби провели санкціоновані судом обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів. Про це повіомляє прес-служба ДФС.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн гривень, які не мають документального підтвердження їх походження та якості. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває, повідомляє прес-служба.

“З початку мого призначення, я визначив для себе ряд ключових показників необхідних для досягнення в роботі ДФС. Моя команда проаналізувала сильні та слабкі сторони, які найбільше впливають на результати роботи. Ми змінили пріоритети в напрямку системного підхіду та акцентували увагу на використанні аналітичної складової для досягнення результативності на ефективності. За підсумками діяльності Служби з початку року, можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою. Діяльність ДФС по боротьбі з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами та затраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції. З початку року співробітники ДФС вже вилучили близько 18 млн пачок тютюнових виробів”, – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

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