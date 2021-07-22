Тимошенко назвав приватизацію Центрального автовокзалу Києва показовим кейсом

У четвер, 22 липня, після модернізації відкрився Центральний автовокзал Києва на проспекті Науки. Його оновили вперше за 60 років. Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Усі пам'ятають, в якому жалюгідному стані ще зовсім недавно перебував Центральний автовокзал у Києві (на проспекті Науки)? Забудьте! Відтепер це сучасний, інноваційний транспортний хаб", - написав він.

Тимошенко нагадав що нова історія Центрального автовокзалу почалася у березні 2020 року. Тоді Фонд держмайна провів аукціон із продажу комунального підприємства "Київпассервіс" приватним інвесторам за 231 млн грн. "Київпассервісу" належали Центральний автовокзал столиці та ще 23 автостанції у Києві та області.

За його словами, приватизація Центрального автовокзалу Києва - показовий кейс того, як приватизація ключових, але застарілих інфраструктурних об’єктів перетворює їх на ефективні транспортні вузли.

Тимошенко повідомив, що нові власники вклали у реконструкцію 100 млн грн. На вокзалі облаштовані зручні зали очікування, кімната матері та дитини, каси з квитками на рейси офіційних та перевірених перевізників, фудкорти, готель на 34 номери, територія повністю пристосована для маломобільних груп населення.

Також змінена філософія співпраці автостанції із перевізниками.

"Раніше перевізники були змушені платити автостанціям до 30% від вартості квитка, але при цьому автостанції стояли (вибачте на слові, але кажу, як є) задрипаними. Це в тому числі одна із причин, чому утворився ринок "сірих" напівлегальних перевізників "під мостами". На оновленому Центральному автовокзалі Києва працюватиме модель співпраці з перевізниками за європейським зразком - плата за заїзд. Це 15% вартості квитка. Автобус заїхав на автостанцію - сплатив за користування комфортною інфраструктурою. Зручно перевізникам, водіям та пасажирам. І це в тому числі повага до людини", - наголосив заступник голови Офісу президента.

Він додав, що приклад київського автовокзалу є показовим щодо того, чому державі настільки важливо проводити приватизацію. "Для застарілих або непрофільних об'єктів державної власності – це нове життя. Для бюджету – надходження. Для бізнесу – можливість заробітку. Для людей – нова інфраструктура", - переконаний Тимошенко.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис. пасажирів на день, рейси відправляються майже до всіх обласних центрів та сусідніх країн. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати і викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.

Розвитком Центрального автовокзалу та інших автостанцій у Києві та області займається компанія «Укрпас».