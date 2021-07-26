​Курс біткойна підскочив майже до $40 тисяч на фоні чуток про інтеграцію в Amazon

Курс біткойна у неділю, 25 липня, підскочив з 34 тисяч майже до 40 тисяч доларів. Криптовалюта дорожчає через інтерес до неї зі сторони Amazon, а також позитивних заяв мільярдерів Ілона Маска та Джека Дорсі.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані сайту Coindesk.

Станом на ранок понеділка вартість біткойна становила більше 39 тисяч доларів, хоча ще тиждень тому його курс був нижче 30 тисяч.

Стрімке подорожчання пов'язане з низкою позитивних новин для цифрових валют. По-перше, Дорсі повідомив про плани інтегрувати біткойни в Twitter і назвав криптовалюту одним із ключових напрямків майбутнього розвитку мережі.

Ілон Маск у свою чергу підтвердив, що Tesla, скоріше за все, знову прийматиме платежі у біткойнах, коли вони стануть більш "зеленими". Майнінг біткойнів - це енергоємний процес, який вимагає вирішення складних математичних задач. Обчислювальна потужність, необхідна для цього, споживає багато енергії, в основному вироблену з викопного палива.

Криптовалюта також дорожчає на фоні чуток про те, що її в якості оплати за товари почне приймати Amazon. Приводом для них стала поява на сайті ритейлера вакансії спеціаліста з цифрових валют та блокчейну. Речник компанії заявив CNBC, що компанія "з натхненням ставиться до інновацій, які відбуваються у сфері криптовалют, і вивчає, як вони можуть виглядати в Amazon".

Ще однією причиною подорожчання біткойнів може бути їх купівля інвесторами, що робили ставку на подальше зниження ціни. Це називається "коротка позиція", коли трейдер позичає цінні активи у брокера, продає їх за поточною ціною і викупає назад, коли вони впадуть, і повертає брокеру.

Оскільки прогнозованого падіння курсу біткойна до 20 тисяч доларів не відбулося, а навпаки - курс пішов угору, інвесторам потрібно закрити "шорт" з мінімальними збитками. Для цього біткойни викупають, відповідно зростає попит, який штовхає курс вгору.

Нагадаємо, що раніше біткойн дешевшав через криптовалютні заборони в Китаї.

У квітні на піку зростання біткойн коштував майже 65 тисяч доларів.