Набув чинності закон про електронні чеки та гарантії на придбану техніку

Онлайн отримувати можна й експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів.

У неділю, 24 липня набули чинності зміни до статті 7 Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

Закон № 1603-IX опубліковано у “Голосі України”.

Зміни передбачають, що покупець може отримати гарантію та чек на придбану техніку в електронному вигляді.

Окрім того, закон передбачає можливість надавати експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів, гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому.

Законодавчий акт також зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді.

У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник має забезпечити можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті.

Нагадаємо, 4 липня набув чинності закон, відповідно до якого Україна офіційно вийшла з угоди держав-учасниць СНД щодо захисту прав споживачів.