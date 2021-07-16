Верховна Рада наступного тижня збереться на позачергову сесію.

Засідання заплановано на вівторок, повідомив LB.ua нардеп "Голосу" Юрчишин. Цю ж інформацію підтвердили джерела в «Слузі народу». Нардепи збираються розглянути постанови про порушення регламенту при ухваленні низки законопроєктів.

Мова йде про постанови щодо скасування голосів, зокрема, за законопроєкт 5068, який передбачає очищення Вищої Ради правосуддя, зазначив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Зняття блокування постанов по судовій реформі, Укроборонпрому. Нічого змістовного бути не може, народ роз'їждається", - повідомив співбесідник з партії СН у коментарі.

Поки постанови про скасування голосування не будуть розглянуті, документ не може підписати ні спікер Ради, ні президент.

Нагадаємо, що початок шостої сесії Верховної Ради цього скликання запланований на 7 вересня. Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук не виключає, що будуть позачергові сесії.