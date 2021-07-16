Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради

Народний депутат фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вдарив представника "Слуги народу" Миколу Сольського. Фото інциденту в Facebook оприлюднив парламентський кореспондент Ян Доброносов. Івченко в коментарі LB підтвердив факт конфлікту в сесійній залі.

"Скажімо так. Насправді конфлікт почався ще на засіданні нашого комітету (аграрного, де Микола Сольский («Слуга народу») головує, а Івченко є членом). Я йому (Сольскому) прямо казав, що він взагалі не чує аграріїв, лобіює законопроєкти в інтересах земельних рейдерів, в тому числі лобіює свої електровози в УЗ. Вже в сесійній залі продовжилася перепалка. Я ще раз йому сказав, що він не діє в інтересах українських аграріїв, прятягує через комітет свої законопроєкти. На що він мене нецензурною лайкою «післав». Звісно, як я міг на таке відреагувати? Адекватно. Але це тривало недовго. Ми відразу розійшлися", – заявив депутат.

Редакція зв'язалася із депутатом Сольським та очікує на його коментар.

Це не перший "фізичний" інцидент із депутатом Івченком – в парламенті VIII скликання в нього було кілька сутичок із нардепом Єгором Соболєвим. Одного разу він розбив Соболєву обличчя через законопроєкт про корупцію.

Нагадаємо, що в червні в Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Конфлікт відбувся під час розгляду поправок до законопроєкту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення відбувся конфлікт між депутатами ОПЗЖ і "Слуги народу".

"Нас питали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співмірні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, і мусимо йти повільно і знищувати вас політично, разом з іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності і брехні", - заявив Потураєв.

Після цього нардепи ОПЗЖ вийшли до Потураєва і продовжили з ним конфлікт. Першим до нардепа підбіг Ілля Кива, до нього долучилися й інші колеги по ОПЗЖ.