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Український лоукостер SkyUp перевдягне стюардес у штани і кросівки

Планується, що пасажири побачать бортпровідниць у новій формі восени цього року.

Фото: SkyUp

Найбільший український лоукостер SkyUp після чотирьох років роботи вирішив змінити форму бортпровідниць, зробивши її зручнішою. Замість туфель стюардеси будуть носити кросівки, а замість спідниць - брючні костюми спортивного крою.

Фото: SkyUp

Про це повідомляє профільний сайт Аvianews.

На думку керівництва авіакомпанії, це позитивно позначиться на самопочутті персоналу, який змушений багато часу проводити на ногах.

Ще одна зміна - хустка тепер буде кріпитися на плечі. Раніше її зав'язували на шиї.

Фото: SkyUp

Концепцію нової форми SkyUp Champions в авіакомпанії описують однією фразою "схоплює на льоту".

Стиль SkyUp Champions включає також новий макіяж для стюардес, ідея якого базується на кольорах неба, які можна побачити тільки на висоті. Це м'який помаранчевий, як під час заходу сонця, і ніжно блакитний, як на світанку.

Планується, що пасажири побачать бортпровідниць у новій формі SkyUp Champions вже восени цього року. За цей час підготують 500 комплектів. Пошиють їх на українській фабриці.

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