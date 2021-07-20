Курс біткойна впав нижче $30 тисяч

У квітні на піку криптовалюта коштувала понад 65 тисяч.

Ціна біткойна в вівторок, 20 липня, вперше за чотири тижні впала нижче 30 тисяч доларів, пише CNBC з посиланням на дані CoinMarketCap.

Курс найпопулярнішої криптовалюти впав на понад 6% приблизно до 29,75 тис. доларів. За нею посипалися й інші криптовалюти: Ethereum, наприклад, втратив майже 8%, а Ripple - майже 10%.

Падіння біткойна сталося після масштабного розпродажу на світових фондових ринках. У понеділок індекс Доу-Джонса мав найгірший день з жовтня 2020 року.

"На світових ринках відбувся значний розпродаж, ризикові активи подешевшали", - пояснила партнер криптокомпанії Amber Group Аннабель Хуанг.

Опитані виданням аналітики прогнозують падіння курсу біткойна до 22-24 тисяч доларів.

Нагадаємо, що востаннє курс біткойна був нижче 30 тисяч доларів приблизно місяць тому - 22 червня. Тоді це пояснювалося забороною на проведення операцій з криптовалютою, яку ввів Народний банк Китаю.

У квітні на піку зростання біткойн коштував майже 65 тисяч доларів.