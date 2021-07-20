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В Україні майже 600 нових випадків ковіду, померли 25 осіб

Госпіталізовано 279 людей, від коронавірусу одужали 540 пацієнтів.

В Україні майже 600 нових випадків ковіду, померли 25 осіб
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих минулої доби 23 дітей та 13 медпрацівників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано 279 осіб, від коронавірусу одужали 540 пацієнтів, 25 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 245 275 людей, одужала від коронавірусу 2 181 925 осіб, від ускладнень захворювання померли 52 756 пацієнтів.

Як повідомляли, уряд планує відкрити пункти вакцинації в аеропортах і на кордоні. Для невакцинованих прибулих в Україну запровадять самоізоляцію.

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