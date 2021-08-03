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"Нафтогаз" запустив послугу зберігання іноземної нафти в Україні

Максимальний термін зберігання - три роки.

"Нафтогаз" запустив послугу зберігання іноземної нафти в Україні
Фото: facebook.com/ukrtransnafta

НАК "Нафтогаз України" запустила послугу зберігання нафти в режимі "митний склад" на території України.

Про це повідомило АТ "Укртранснафта", яке входить до складу групи "Нафтогаз".

"Статус митного складу отримали два об’єкти нафтотранспортної системи: резервуарний парк морського нафтового терміналу «Південний» та магістральний нафтопровід «Лисичанськ — Кременчук». Відтепер замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс на цих об’єктах в режимі «митний склад» до 1095 днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2017 році "Нафтогаз" запустив послугу зберігання газу в режимі "митний склад".

До 2017 року митне оформлення природного газу, що транспортується на митну територію України для його зберігання в ПСГ, можна було проводити тільки в митному режимі "транзит". Положеннями Митного кодексу України встановлено термін транзитних перевезень трубопровідним транспортом - 31 доба. Такі умови не були економічно прийнятними для більшості іноземних газових трейдерів.

Режим "митного складу" дозволяє компаніям, у тому числі іноземним, зберігати паливо на території України протягом 1095 днів без сплати будь-яких податків і митних зборів для подальшого транспортування природного газу з території України.

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